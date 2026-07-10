الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بإحياء ذكرى ضحايا إبادة سريبرينيتسا

بروكسل في 10 يوليو/وام/ جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بإحياء الذكرى الحادية والثلاثين لإبادة سريبرينيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8,300 من الرجال والفتيان البوسنيين في يوليو 1995.

وأكد الاتحاد في - بيان مشترك لممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية لشؤون التوسعة مارتا كوس - أن إبادة سريبرينيتسا تمثل إحدى أحلك الصفحات في تاريخ أوروبا، مشددًا على أهمية صون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذكرى الضحايا، ونقل الدروس المستفادة إلى الأجيال القادمة.

وعبرالاتحاد الأوروبي عن رفضه القاطع لإنكار الإبادة الجماعية أو تحريف الوقائع أو تمجيد مجرمي الحرب المدانين، داعيًا قادة البوسنة والهرسك والمنطقة إلى تغليب الحوار والمسؤولية، ودعم جهود الكشف عن مصير الضحايا الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

وشدد على أن المصالحة الحقيقية تتطلب الشجاعة والالتزام الصادق، مجددًا دعمه للمستقبل الأوروبي للبوسنة والهرسك بوصفها دولة ذات سيادة، موحدة، متعددة الأعراق، وديمقراطية.