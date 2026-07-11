أبوظبي في 11 يوليو /وام/ هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات للعام الدراسي 2025-2026، مؤكداً أن تفوقهم يجسد ثمار الاستثمار الوطني في الإنسان، ويعكس تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمعلم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل بناء أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وترسيخ منظومة تعليمية متميزة وملهمة، تعزز تنافسية الدولة، وتؤهل أبناءها بالعلم والمهارة والقيم للإسهام في صناعة مستقبل الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة... ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت... ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد".

وأضاف سموه: "نفخر بكم جميعاً... وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل الإمارات... وستظل دولتنا تبني أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وسيبقى التعليم مشروعنا الوطني الأكبر... وأبناؤنا هم رهاننا الرابح في الحاضر والمستقبل".

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، حيث ضمت في التعليم الحكومي الطالبة عبير عبدالرحمن فايز حميد الشامسي، ضمن "مسار النخبة" من مدرسة الراشدية في إمارة دبي، والطالب آدم محمد عوض عوض إبراهيم، ضمن "المسار المتقدم" من مدرسة الختم في إمارة أبوظبي، والطالبة حصة راشد مصبح عبدالرحمن العليلي، ضمن "المسار العام" من مدرسة المواهب في إمارة أبوظبي.

وفي التعليم الخاص، ضمت القائمة الطالب علي عاصم حسن، ضمن "المسار المتقدم" من مدرسة النور الدولية، في إمارة الشارقة، والطالب عبدالله ياسر أبو عرابي، ضمن "المسار العام" من مدرسة أكاديمية الفلاح في إمارة أبوظبي.

كما شملت قائمة أوائل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الطالب راشد أحمد راشد علي الظنحاني، ضمن مسار العلوم المتقدمة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة الفجيرة، والطالبة شيخة عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الحوسني، ضمن "المسار المتقدم" من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة عجمان، والطالبة مريم سعيد حمد الهادفي الكتبي، ضمن "المسار العام" من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إمارة أم القيوين.

من جانبها، باركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، للطلبة الأوائل تحقيقهم هذه النتائج المتميزة في محطة مهمة من مسيرتهم التعليمية، مشيدةً بما أظهروه من اجتهاد ومثابرة وإصرار للوصول إلى مراتب التفوق، كما توجهت معاليها بالتهنئة إلى أولياء الأمور، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم أبنائهم وتهيئة البيئة المحفزة التي أسهمت في نجاحهم وتميزهم، متمنية للطلبة دوام التوفيق والنجاح في مساراتهم الأكاديمية القادمة.

وأكدت معاليها أن اهتمام ودعم قيادة دولة الإمارات لقطاع التعليم يمثل ركيزة أساسية في مواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال توفير الممكنات كافة التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، مثمنةً جهود الكوادر التربوية ودورهم المستمر في تطوير العملية التعليمية وتحقيق مخرجات نوعية تلبي تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية.