7 بحارة يمثلون "أبوظبي للشراع الحديث" في بطولة أسبوع إسطنبول

إسطنبول في 11 يوليو /وام/ أعلنت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن مشاركتها بـ7 بحارة في منافسات بطولة أسبوع إسطنبول للشراع، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري، وذلك ضمن معسكر خارجي يقام من 10 إلى 20 يوليو، في إطار برنامج إعداد البحارة ورفع جاهزيتهم الفنية وتعزيز خبراتهم الدولية.

ويخوض الفريق منافسات فئتي "إلكا 4" و"أوبتيميست"، حيث يضم فريق "إلكا 4" اللاعبين سيف الزعابي، وعبدالرحمن البحري، وسيميون هاريستوف، بقيادة المدرب باتريك لوموتسكي، فيما يشارك فريق "أوبتيميست" بقيادة المدرب ألبرت تارهان، ويضم اللاعبين علي الرميثي، وهزاع المرزوقي، وعلي المرزوقي، ونوح البلوشي، فيما يترأس البعثة أحمد المرزوقي.

وتقام البطولة بإشراف الاتحاد التركي للشراع وتنظيم نادي إسطنبول للشراع، وتعد من أبرز البطولات الإقليمية في رياضة الشراع، كما أدرجت في نسخة 2026 ضمن سلسلة الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي لدول جنوب شرق أوروبا، التي تضم أربع بطولات دولية تقام في بلغاريا واليونان وتركيا، بما يوفر مستوى فنياً متقدماً للمنافسات ويمنح المشاركين فرصة الاحتكاك ببحارة من دول مختلفة.

وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة فئتي "أوبتيميست" و"إلكا 4" للمرة الأولى ضمن البرنامج الرسمي للبطولة.

وتأتي مشاركة فريق نادي أبوظبي للشراع الحديث ضمن إستراتيجية أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية الهادفة إلى إعداد جيل من البحارة القادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال برنامج متواصل من المعسكرات الخارجية والمشاركات التنافسية.