دبي في 11 يوليو /وام/ نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، ورشة توعوية ضمن فعاليات الموسم الرابع من "المخيم الصيفي 2026"، الذي تنظمه "فرجان دبي" و"خدمة الأمين"، لرفع مستوى وعي طلاب المدارس في منطقتَي الخوانيج والبرشاء ممن تراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و15 عاماً، حول أهمية الكهرباء والمياه والحد من الهدر، وسبل حماية البيئة والموارد الطبيعية.

وركزت الورشة التي حملت عنوان "أبطال الكهرباء والمياه" على غرس قيم ومفاهيم الاستدامة في نفوس الطلاب، وتمكينهم من أداء دورهم في الأسرة والمدرسة، لبناء مجتمع أكثر استدامة.

وسلطت الورشة، الضوء على مجموعة من النصائح والإرشادات العملية التي تحفز الطلاب على تبني عادات وممارسات يومية تساعدهم على رفع كفاءة استخدام الكهرباء والمياه، والإسهام في إحداث تغيير إيجابي في منازلهم ومدارسهم.