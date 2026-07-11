قائد شرطة أبوظبي يؤكد أهمية تطوير منظومة المعلومات لدعم الأمن الاستباقي

أبوظبي في 11 يوليو/ وام/ أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي أن تطوير منظومة المعلومات الأمنية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل الشرطي، مشددًا على أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تعزيز العمل الأمني الاستباقي، ورفع كفاءة الأداء، وترسيخ ريادة شرطة أبوظبي في تبني أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير مجتمع أكثر أمنًا وأمانًا.

جاء ذلك خلال زيارته إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة لمتابعة سير العمل والاطلاع على منظومة المعلومات الأمنية، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويدعم استدامة الأمن والأمان.

واطّلع معاليه على سير العمل ومؤشرات الأداء، وأبرز المبادرات التطويرية والمشروعات الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الإدارات الشرطية، وتطوير منظومة المعلومات الأمنية، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وسرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية.

وأشاد بجهود منتسبي إدارة المعلومات الأمنية وما يقدمونه من أدوار نوعية في دعم متخذي القرار وتعزيز كفاءة العمل الأمني، مؤكدًا أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة الابتكار، والتطوير المستمر،مرتكزات رئيسة لتعزيز المنظومة الأمنية وتحقيق الريادة والتميز المؤسسي.

حضر الزيارة اللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد خالد عبدالله الخوري، مدير قطاع اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والعميد الدكتور سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد حسن جمعة الزعابي، مدير إدارة المعلومات الأمنية.