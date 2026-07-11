بيروت في 11 يوليو/وام/ استقبل فخامة جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، في القصر الجمهوري في العاصمة بيروت، سعادة فهد الكعبي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية.

ونقل سعادته إلى فخامته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس الجمهورية اللبنانية، سعادة الكعبي، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على التطورات في لبنان والمنطقة، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة.

وأعرب فخامته عن بالغ شكره وامتنانه لقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر إلى بلدهم الثاني، لبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتجسد متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد سعادة فهد الكعبي، حرص دولة الإمارات المستمر على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل داعمة لأمن واستقرار وسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وكل ما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في التنمية والازدهار.