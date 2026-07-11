الشارقة في 11 يوليو/وام/ أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة برامجها الصيفية لعام 1448هـ - 2026م تحت شعار «صيف يصنع الأثر»، ضمن جهودها الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية النشء، وتنمية معارفهم، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وذلك عبر برامج علمية وتربوية تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأكد سعادة الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة أن البرامج الصيفية تمثل مشروعًا تربويًا متكاملًا يسهم في إعداد جيل يمتلك العلم الصحيح والقيم الراسخة والوعي اللازم لمواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أن شعار «صيف يصنع الأثر» يعكس توجه الدائرة نحو تحقيق أثر تربوي ومعرفي مستدام في شخصية الأبناء، من خلال غرس العلم النافع، وتعزيز السلوك القويم، وترسيخ الانتماء للدين والوطن.

وقال إن الدائرة تواصل تطوير برامجها عامًا بعد عام بما يواكب احتياجات الأسرة والمجتمع، وينسجم مع رؤية إمارة الشارقة التي تجعل الإنسان محور التنمية وغايتها.

يشمل البرامج الدورة العلمية الصيفية للبنين، والدورة الصيفية للفتيات، والنسخة الثالثة من برنامج «قلوب معلقة بالمساجد»، وتقام في عدد من مساجد الإمارة، إلى جانب مقر الدائرة بمدينة الشارقة، مستهدفة الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية من خلال برامج تجمع بين التأصيل الشرعي، وبناء الشخصية، والأنشطة الثقافية والتربوية.

وأوضح فضيلة الشيخ عارف الشحي، رئيس قسم الوعظ والمنسق العام للبرامج الصيفية، أن الدورة العلمية الصيفية للبنين، التي تنظم خلال شهر يوليو، تتضمن تفسير سور مختارة من القرآن الكريم، وشرح أحاديث نبوية، ودروسًا في الفقه والسيرة النبوية والشمائل والآداب والأخلاق الإسلامية، إلى جانب برامج لتنمية مهارات القراءة والمطالعة، ومسابقات ثقافية، وأنشطة تفاعلية وترفيهية هادفة.

وأضاف أن الدورة الصيفية للفتيات تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس في مقر الدائرة وعدد من مساجد الإمارة، بإشراف كوادر نسائية متخصصة، وتهدف إلى تنمية الوعي الديني، وتعزيز القيم، وبناء شخصية معتزة بدينها وهويتها، ضمن بيئة تعليمية آمنة.

وأشار إلى أن الدائرة تستكمل برامج البنين خلال شهر أغسطس بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج «قلوب معلقة بالمساجد» في أكثر من 40 مسجدًا بمختلف مدن ومناطق الإمارة، بهدف استيعاب أعداد أكبر من المشاركين، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالدورة العلمية خلال شهر يوليو داعية أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرامج الصيفية.