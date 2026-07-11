"نور" و"المتحد" يتصدران منافسات" الثنايا" بمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 11 يوليو/ وام/ تواصلت اليوم منافسات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، بميدان الروضة في منطقة العين بمنافسات سن الثنايا على مدار 20 شوطا ضمن السباق التمهيدي الأول، لمسافة 4 كلم.

وتصدرت "نور"، لمحمد عبد الغبشي العامري، الشوط الأول محققة 6:20:09 دقيقة، وانتزع "المتحد"، لأحمد سعيد بن أحمد بالحوتة العامري لقب الشوط الثاني، بزمن قدره 6:24:71 دقيقة.

وتألقت "سكون"، لـمحمد عتيق المقعودي الفلاسي في الشوط الثالث مسجلة 6:20:43 دقيقة، وحصدت "اقتراح" لمحمد عتيق الفلاسي لقب الشوط الرابع ب 6:32:91 دقيقة.

وفاز "مقفون" لعبيد سالم بن سعيد الكعبي بالمركز الأول في الشوط الخامس مسجلاً 6:21:30 دقيقة، وحققت "اليازيه"، لأحمد عيسى بن مسلم المنصوري لقب الشوط السادس بزمن قدره 6:34:84 دقيقة، و"سيدة"، لمحمد شمس بن عتيق العامري لقب السابع مسجلة 6:35:01 دقيقة، و"سكر"، لخليفة سليمان بن محمد الدرعي لقب الشوط الثامن بزمن قدره 6:39:67 دقيقة.

وشهد الشوط التاسع، فوز "الشامخة"، لسيف سهيل سيف بن كلتّم الخييلي بزمن قدره 6:30:64 دقيقة، وحصد "وسام" لسالم أحمد بالحوتة العامري لقب الشوط العاشر مسجلا 6:33:41 دقيقة.

وأسفرت منافسات الشوط الحادي عشر عن فوز "الفايز"، لـمحمد بخيت بن محمد المنصوري باللقب مسجلا 6:34:27 دقيقة، وأهدت "مضيحة" لقب الشوط الثاني عشر إلى سالم أحمد بالحوتة العامري بزمن قدره 6:37:11 دقيقة، بينما ذهبت الصدارة في الشوط الثالث عشر، إلى "ربشة" لـسالم أحمد بالحوتة العامري ب 6:31:50 دقيقة.

وتمكن "غازي" لـمحمد خاتم بن محمد الشامسي من الفوز بالشوط الرابع عشر مسجلا 6:27:86 دقيقة، بينما توجت "كارثة"، لذياب ناصر البخيت علي العامري، بلقب الشوط الخامس عشر مسجلة 6:46:08 دقيقة، وفاز "المسعودي"، لـناصر محفوظ بن خميس، بلقب الشوط السادس عشر مسجلا 6:38:17 دقيقة.

وتفوقت "غازية"، لمحفوظ خميس بن علي في الشوط السابع عشر محققة اللقب بزمن قدره 6:35:64 دقيقة، وحصد "معترض"، للملك نفسه لقب الشوط الثامن عشر، بـ 6:34:30 دقيقة.

وتوّجت "لميا"، لسالم الدهيمي حمد العامري بلقب الشوط التاسع عشر مسجلة 6:39:24 دقيقة، بينما ذهب اللقب بالشوط العشرين إلى "شاهين"، لبخيت حمد بالعود العامري مسجلاً 6:32:78 دقيقة.