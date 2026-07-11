انطلاق المخيم الصيفي للأنشطة الرياضية بنادي الظفرة للرماية غدا

الظفرة في 11 يوليو/وام / أعلن نادي الظفرة للرماية انطلاق المخيم الصيفي للأنشطة والفعاليات الرياضية بمقره في منطقة الظفرة غدا ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل.

وأوضح النادي أن الفعاليات تستهدف الفئة العمرية من 7 إلى 15 عاما، وتضم إلى جانب الرماية منافسات البولينج، واللياقة البدنية، والسباحة، والمحاضرات التوعوية، والأنشطة الترفيهية، بما يتماشى مع رؤية عام الأسرة 2026، ترسيخ الرياضة أسلوب حياة يعزز التماسك الأسري والصحة المجتمعية وتطوير المهارات، وبناء القدرات، واكتشاف المواهب، لتأسيس قاعدة من اللاعبين، والارتقاء بمهاراتهم، وتطويرها في بيئة محفزة ومشجعة، بهدف الاستفادة من الإجازة الصيفية في التعلم، والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية.