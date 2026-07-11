سياحة الفجيرة تطلق حزمة عروض سياحية خاصة لمستخدمي قطارات الاتحاد

الفجيرة في 11 يوليو / وام / أعلنت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، بالتعاون مع قطارات الاتحاد، إطلاق حزمة من العروض والخصومات الحصرية لمستخدمي قطارات الاتحاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية واستقطاب المزيد من الزوار إلى إمارة الفجيرة، والاستفادة من منظومة النقل الحديثة التي تربط مختلف إمارات الدولة.

تشمل المبادرة خصومات وعروضاً خاصة في عدد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة المشاركة في الفجيرة، حيث يستفيد المسافرون من تخفيضات على حجوزات الغرف، والمطاعم، والمرافق والخدمات الفندقية المختلفة، وذلك عند إبراز تذكرة قطارات الاتحاد السارية لدى الوصول.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدائرة دعم القطاع السياحي وتعزيز تنافسية الإمارة وجهة سياحية متميزة، من خلال توفير مزايا إضافية للزوار وتشجيعهم على قضاء فترات أطول والاستمتاع بالتجارب السياحية المتنوعة التي توفرها الفجيرة.

وأكدت الدائرة أن الربط المباشر عبر قطارات الاتحاد سيسهم في تسهيل حركة الزوار من مختلف إمارات الدولة إلى الفجيرة، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويعزز من معدلات الإشغال الفندقي والحركة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والضيافة.

تتمتع إمارة الفجيرة بمقومات سياحية فريدة تجعلها واحدة من أبرز الوجهات في الدولة وتجمع بين الشواطئ الممتدة على خليج عُمان، والجبال الشاهقة، والمواقع التراثية والتاريخية العريقة، إلى جانب المنتجعات العالمية ومرافق الغوص والأنشطة البحرية المتنوعة، ما يمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والتراث والترفيه.

ويُتوقع أن تسهم هذه العروض في تعزيز مكانة الفجيرة على خريطة السياحة الداخلية، وتشجيع المزيد من الأسر والزوار على استكشاف ما تزخر به الإمارة من مقومات طبيعية وسياحية وثقافية على مدار العام.