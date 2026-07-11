انطلاقة قوية للنسخة الـ 9 من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة بدبي

دبي في 11 يوليو/وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة التاسعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في نادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.

وشهد اليوم الأول إقامة نزالات فئات الأشبال (D) من 10 إلى 11 عاماً، والناشئين (C) من 12 إلى 13 عاماً، والناشئين (B) من 14 إلى 15 عاماً، وسط مستويات فنية مميزة وحماس كبير من اللاعبين واللاعبات، الذين حرصوا على تقديم أفضل ما لديهم والاستفادة من كل نزال لتعزيز خبراتهم وصقل قدراتهم.

وأكدت المنافسات أهمية البطولة في إعداد اللاعبين منذ المراحل السنية المبكرة، من خلال إتاحة الفرصة لخوض منافسات منتظمة واكتساب الخبرات الميدانية، مع الالتزام بقواعد السلامة واحترام المنافسين والامتثال لتوجيهات المدربين والحكام، بما يسهم في ترسيخ قيم الانضباط والروح الرياضية.

وقال سعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن المشاركة الواسعة في فئات الأشبال والناشئين تعكس النمو المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة بين الأجيال الناشئة، وتبرز الدور المحوري للبطولات المحلية في تعريف اللاعبين بقيم المنافسة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تدعم تطورهم الرياضي.

وأضاف أن الحماس الذي أظهره اللاعبون واللاعبات في اليوم الأول يجسد رغبتهم في التعلم وتطوير مستوياتهم، مؤكداً أن أهداف البطولة في هذه المراحل العمرية تتجاوز تحقيق النتائج، لتشمل بناء الثقة بالنفس، وتعزيز الانضباط، وترسيخ احترام القواعد والمنافسين، وهي قيم يحرص الاتحاد على غرسها في اللاعبين منذ بداية مسيرتهم الرياضية.

وأشار إلى أن البطولة ركيزة مهمة لدعم جهود الأندية والأكاديميات في اكتشاف المواهب ومتابعة تطورها وفق مسار تدريجي يراعي الفئات العمرية والقدرات الفنية، ويوفر تجربة تنافسية إيجابية تشجع اللاعبين على مواصلة ممارسة الرياضة والتطور مستقبلاً.

من جانبه، قال راشد حميد بن هندي، والد لاعبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خليفة وحميد، الفائزين بالميدالية الذهبية والفضية على التوالي في فئة الأشبال (D) تحت 31 كجم، إن ابنيه يمارسان الرياضة منذ ثلاث سنوات، وانعكس الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة في الدولة بصورة إيجابية على مستواهما، مشيراً إلى أن مشاركتهما الأولى في البطولة شهدت مواجهة جمعتهما في المباراة النهائية.

وأشاد بالمستوى التنظيمي للبطولة وسهولة الإجراءات منذ الوصول إلى موقع المنافسات وحتى ختام المشاركة، بما يعكس الاحترافية العالية في تنظيم الحدث.

من ناحية أخرى وعلى هامش البطولة كرّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة مجموعة من الحكام الجدد بعد اجتيازهم دورة تدريبية متخصصة واستكمالهم متطلبات الحصول على شهادة حكم محلي وشكّل حضورهم منافسات البطولة ومتابعتهم عمل الحكام عن قرب المرحلة النهائية من عملية التأهيل.

وضمت الدفعة ثلاث حكمات إماراتيات، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وتعكس جهود الاتحاد في تأهيل الكوادر الوطنية وتوسيع قاعدة التحكيم في اللعبة.

وتتواصل منافسات البطولة غداً (الأحد) بإقامة نزالات فئة الشباب (A) من 16 إلى 17 عاماً، وفئة الكبار من 18 عاماً فما فوق، وسط توقعات بمواجهات قوية تعكس التطور المتواصل لرياضة الفنون القتالية المختلطة واتساع قاعدة ممارستها على مستوى الأندية والأكاديميات في الدولة.