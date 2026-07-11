بلدية عجمان تشارك بأكثر من 14 برنامجا ضمن "صيفنا سعادة 2026"

عجمان في 11 يوليو/ وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن استكمال استعداداتها، للمشاركة في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة 2026"، الذي تنطلق فعالياته من 13 يوليو حتى 13 أغسطس المقبل، برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وذلك من خلال تنظيم أكثر من 14 برنامجًا علميًا وتخصصيًا وإعلاميًا ومجتمعيًا، تستهدف مختلف الفئات العمرية للأجيال الناشئة في مدينة عجمان، ومصفوت، والمنامة.

وأكد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع في الدائرة، أن الدائرة أعدت خطة متكاملة لتنفيذ برامج صيفية نوعية تسهم في استثمار أوقات الإجازة الصيفية، وتنمية مهارات الأطفال والناشئة، وصقل قدراتهم في مجالات المستقبل، إلى جانب ترسيخ القيم المجتمعية والهوية الوطنية، بما يواكب توجهات حكومة عجمان في بناء جيل مبدع ومتمكن.

وأوضح أن البرامج الصيفية لهذا العام صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، وتجمع بين التعليم والتطبيق العملي والترفيه، حيث تتضمن برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والإعلام الرقمي، والصحة، والتراث، إلى جانب باقة من الورش التفاعلية والأنشطة المجتمعية، إضافة إلى برامج الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وورش تنمي مهارات المشاركين وتوسع مداركهم في بيئة تعليمية محفزة وممتعة.

وأضاف أن توزيع البرامج على مدينة عجمان، ومصفوت، والمنامة يأتي انطلاقًا من حرص الدائرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من البرامج والأنشطة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويوفر تجربة صيفية ثرية تلبي اهتمامات المشاركين.

وأشار إلى أن الدائرة تستقطب خلال الدورات مشاركين من مختلف الفئات العمرية، في ظل التنوع الكبير الذي تتميز به البرامج، مؤكدا حرص الدائرة على تطوير محتواها بصورة مستمرة بما ينسجم مع متطلبات المستقبل، ويسهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار لدى المشاركين.

ودعت الدائرة، أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في برامج "صيفنا سعادة 2026"، والاستفادة من الأنشطة المتنوعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، وتسهم في استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الأطفال والناشئة، ويعزز جاهزيتهم لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار.