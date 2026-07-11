باريس في 11 يوليو/ وام / اختتمت اليوم على مضمار "لا تست باسين أركاشون" الفرنسي 5 سباقات لفئات مختلفة تنافست خلالها 37 خيلا عربية أصيلة، برعاية ياس للسباقات، ومزرعة الوثبة، وجوائزها 150 ألف يورو.

وتصدرت المهرة "فاخرة" لخليفة بن شعيل الكواري، بقيادة الفارس كريستوف سوميو، وإشراف توماس فورسي، سباق الفئة الأولى الرئيسي" كريتريوم دوبوليشيس"، في الشوط الأول، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، وجوائزه 50 ألف يورو.

وعقب ختام الشوط قام سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بتتويج الأبطال الفائزين، بحضور عدد من المسؤولين.

وحصدت المهرة "جويدا الشام" لبيرل ريسنج، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة جوليوم جود جاي، لقب سباق "بري مهاب"، للفئة الثالثة والمخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات لمسافة 1900 متر، وجوائزه 25 ألف يورو.

وأحرز المهر "الكرار" للوسمية ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة كريستوف سوميو، لقب سباق "بري منجز"، للفئة الثالثة، لمسافة 1900 متر والمخصص للخيول عمر ثلاث سنوات، وجوائزه 25 ألف يورو.

وتوج الجواد "منير" لوذنان ريسنج، بإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة كريستوف سوميو، بلقب سباق "بري دريان"، للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية لمسافة 1900 متر، وجوائزه 30 ألف يورو.

واختتمت المهرة "نايلا الموري" لرينيه لور كوخ، المنافسات بحصد لقب" بري أريم"، لمسافة 1900 متر، والمخصص للمهرات والأمهار عمر ثلاث سنوات، وجوائزه 20 ألف يورو.