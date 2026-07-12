وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصاً إثر غرق عبارة شرقي سوريا

دمشق في 12 يوليو /وام/ توفي طفلان، فيما تم إنقاذ أكثر من 15 شخصا، إثر غرق عبارة كانت تقل أكثر من 35 مدنيا في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن العبارة تعرضت للغرق بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم أثناء عبورها نهر الفرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

من جانبه ذكر الدفاع المدني السوري، في منشور على منصة /إكس/ أن العبارة اصطدمت بالجسر الحربي، ما أدى إلى سقوط جميع من كانوا على متنها في مياه النهر ،مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والصحة والأهالي، عمليات البحث عن المفقودين.

-خلا-