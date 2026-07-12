الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بفوزها على سويسرا

كانساس سيتي في 12 يوليو/وام/ أكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، في المبارات التي جمعتهما كانساس سيتي.

وبادر منتخب الأرجنتين بالتسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة العاشرة، لكن دان ندوي منح التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة 67 . ولم يتمكن المنتخبان من هز الشباك خلال الدقائق المتبقية من الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1 / 1. وخلال الوقت الإضافي، أحرز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني.

و بهذا الفوز ضرب منتخب الأرجنتين، موعدا في الدور قبل النهائي مع المنتخب الإنجليزي.

-خلا-