سيؤول في 12 يوليو /وام/ أفاد أحد مراصد سوق السيارات اليوم الأحد، بأن السيارات الصديقة للبيئة شكلت نصف تسجيلات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام، مدفوعة بالزيادة الحادة في مبيعات السيارات الكهربائية.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي تشكل فيها السيارات الصديقة للبيئة أكثر من نصف السيارات الجديدة المسجلة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفقا لمركز أبحاث البيانات "CarIsYou"، الذي استند إلى بيانات حكومية.

وأظهرت البيانات أن تسجيلات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين، والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بلغت في الأشهر الستة الأولى من العام 429 ألفا و163 وحدة، وهو ما يمثل 50.4% من إجمالي السيارات المسجلة حديثا البالغ عددها 851 ألفا و833 سيارة.

وارتفعت حصة السيارات الصديقة للبيئة باطراد، من 9.1% في عام 2020 إلى 25.5% في عام 2023 و38.5% في عام 2025، في حين انخفضت حصة المركبات التي تعمل بالبنزين إلى 39% في النصف الأول من العام، لتتراجع إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ عام 2016، عندما بلغت النسبة 39.9%.

وكانت المبيعات القوية للسيارات الكهربائية هي المحرك الرئيسي للزيادة الإجمالية في تسجيلات المركبات الصديقة للبيئة.

وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 112.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 198 ألفا و969 وحدة في النصف الأول، ما جعل السيارات الكهربائية الفئة الرئيسية الوحيدة من حيث أنظمة الحركة والدفع التي سجلت نموا على أساس سنوي.

وقال مسؤول في القطاع، إن التشكيلة الموسعة من الطرازات الجديدة، والصرف المبكر للإعانات الحكومية المخصصة للسيارات الكهربائية، ساعدا على أن تصبح السيارات الصديقة للبيئة هي السائدة في سوق السيارات المحلي.

-خلا-