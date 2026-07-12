"سامسونغ" للإلكترونيات تقدم موعد افتتاح أول مصنع للرقائق في "يونغ إن" إلى 2029

سيؤول في 12 يوليو /وام/ أفادت مصادر صناعية اليوم الأحد، بأن شركة "سامسونغ" للإلكترونيات تتجه إلى بدء التشغيل في أول مصنع لتصنيع أشباه الموصلات ضمن مجمع "يونغ إن" للرقائق في عام 2029، أي قبل الموعد المقرر بسنة إلى سنتين.

ويأتي هذا التسريع في الجدول الزمني، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسريع تطوير مجمع "يونغ إن" الصناعي الوطني، وهو مشروع إستراتيجي من المقرر أن يكون مركزا لتصنيع أشباه الموصلات من الجيل التالي للشركة.

وتخطط "سامسونغ" حاليا لبدء التشغيل في عام 2029 في أول مصنع من أصل 6 مصانع لأشباه الموصلات سيتم بناؤها في مجمع "يونغ إن" الصناعي، الواقع جنوب سيؤول.

وقال مسؤول في القطاع، إن بدء التشغيل المبكر للمصنع الأول سيمكّن "سامسونغ" من الاستجابة بسرعة أكبر للطلب العالمي المتزايد بسرعة على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة المصنعة للرقائق الشهر الماضي أنها تخطط، في إطار خطة الاستثمار في مشاريعها الضخمة، لاستثمار 2030 تريليون وون (1.35 تريليون دولار أمريكي) في مجمعي أشباه الموصلات في "بيونغتيك" و"يونغ إن"، إلى جانب 400 تريليون وون لبناء مصنعين جديدين للرقائق في "غوانغجو"، على بعد 270 كيلومترا جنوب سيؤول.

-خلا-