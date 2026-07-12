"حمدان بن محمد الذكية" توسع شراكاتها العالمية باتفاقية تعاون مع جامعة ألمانية

ميونخ في 12 يوليو /وام/ وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية، مذكرة تفاهم مع الجامعة البافارية لإدارة الأعمال والتكنولوجيا في ألمانيا، وذلك في ختام زيارة رسمية لوفد الجامعة إلى مدينة ميونخ برئاسة سعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، في خطوة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير التعليم والابتكار وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية العالمية.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الجامعة البافارية وممثلي اتحاد الصناعات البافارية؛ لبحث آفاق التعاون في مجالات التعلم الذكي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار وحاضنات الأعمال، إلى جانب استكشاف فرص تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتطوير نماذج تعليمية ترتبط باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

واستعرض سعادة الدكتور منصور العور، إستراتيجية الجامعة وبرامجها الأكاديمية ونهجها في توظيف أحدث تقنيات التعلم الذكي وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهن المستقبل.

وشارك في الاجتماعات سعادة الدكتور أحمد البنا، عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية الألمانية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والاقتصادي بين الإمارات وألمانيا ودعم المبادرات المشتركة في مجالات المعرفة والابتكار.

وأكد الدكتور منصور العور، أن الشراكات الدولية أصبحت ضرورة إستراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الألمانية سيسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.

من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء الهرمودي، أستاذ في كلية إدارة الأعمال والجودة بالجامعة، أن الزيارة فتحت آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في البحث العلمي ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يدعم الابتكار ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعليم والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا.