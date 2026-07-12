أبوظبي في 12 يوليو /وام/ حصدت وزارة العدل، جائزتين عالميتين ضمن فعاليات القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS" ومنتدى "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" "AI for Good"، اللذين ينظمهما الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، في جنيف.

وفازت الوزارة بجائزة "أبطال القمة العالمية لمجتمع المعلومات" "WSIS Champions 2026" عن مشروع "الوكالات الرقمية بالذكاء الاصطناعي"، الذي يتيح إصدار 12 نوعاً من الوكالات القانونية إلكترونياً وبشكل كامل دون تدخل بشري، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخلال دقائق معدودة.

كما حصدت الوزارة جائزة "الابتكار من أجل الأثر" "Innovate for Impact Award 2026" عن مشروع "المستشار الأسري الافتراضي بالذكاء الاصطناعي"، الذي يقدّم لأفراد المجتمع استشارات أسرية مُعدّة من مستشارين أسريين مختصين، ومبرمجة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتسريع الحصول على الخدمة، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع إمكانية التحويل إلى مستشار أسري مباشرة عند الطلب.

ويعكس هذا الإنجاز ريادة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات العدلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويحقق أثراً مستداماً يخدم سيادة القانون.