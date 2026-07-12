براغ في 12 يوليو/ وام / حصد نادي خورفكان للمعاقين 15 ميدالية في ختام منافسات بطولة الجائزة الكبرى الدولية لألعاب القوى "التشيك "2026، بواقع 3 ذهبيات، و8 فضيات، و4 برونزيات.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، وتضمنت منافساتها الختامية مساء أمس دفع الجلة، ورمي القرص، ورمي الرمح.

وقال عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن الإنجاز تتويج للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضيين من ذوي الإعاقة، وحرص سموه على تمكينهم، وتوفير البيئة الرياضية التي تعزز قدراتهم، وتفتح أمامهم آفاق التميز والإنجاز.

وأوضح الدكتور لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن النتائج المحققة امتداد لنهج مؤسسي من التخطيط الاستراتيجي، والاستثمار في تطوير قدرات الرياضيين، من خلال برامج تدريب وتأهيل متقدمة، وتوفير أفضل الكوادر الفنية والإدارية، بما يعزز جاهزية اللاعبين لتمثيل الإمارات بالصورة المشرفة في البطولات الإقليمية والدولية.