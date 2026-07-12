عمران الحوسني وروضة السركال يتوجان بلقبي بطولة الإمارات للشطرنج

دبي في 12 يوليو /وام/ أسفرت الجولة الختامية لمنافسات بطولة الإمارات الفردية المفتوحة والسيدات وتحت 8 و10 أعوام للشطرنج، عن فوز عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي بلقب فئة الرجال، محققا 7.5 نقطة، وحصد سافين خان، لاعب نادي الشارقة المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق كسر التعادل عن أحمد فريد، لاعب نادي دبي، صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه.

وتوّجت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي بلقب السيدات، محرزة 8 نقاط، وجاءت ثانية عهود عيسى، من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 7.5 نقاط، وثالثة وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين ب 7 نقاط.

وشهدت البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات بنادي دبي للشطرنج والثقافة، مشاركة 204 لاعبين ولاعبات، وتوج الفائزين بألقابها أمس عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد، وخالد محمد الخوري، عضو مجلس الإدارة، بحضور عدد من مسؤولي الأندية.

وتصدر سيف آل علي، لاعب نادي الشارقة، فئة تحت 8 أعوام للذكور، بينما حققت الريم عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول في الفئة نفسها للإناث، وذهب لقب بطولة تحت 10 أعوام للذكور إلى محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة، بينما فازت بلقب الإناث جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء.

وأكد محمد وسيم خياطة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، أن البطولة جاءت قوية على المستويين الفني والتنظيمي، وحققت أهدافها، سواء من حيث رفع مستوى التنافس، أو اكتشاف عناصر واعدة للمنتخبات الوطنية.

وقال إنها محطة إعداد مهمة لمنتخبات المراحل السنية استعدادا لبطولة العرب للناشئين، بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل، كما تعد جزءاً أساسياً من برنامج الإعداد لمنتخبي الرجال والسيدات قبل المشاركة في أولمبياد الشطرنج بأوزبكستان والمقرر من 15 إلى 28 سبتمبر المقبل.