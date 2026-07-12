"طرق دبي" تطلق مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بتكلفة ملياري درهم

دبي في 12 يوليو/ وام / أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، بطول 12 كيلومتراً، بتكلفة ملياري درهم، ليشكّل محوراً إستراتيجياً جديداً، يعزز الربط بين أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، حيث يربط شارع الشيخ زايد مروراً بشارع الخيل، وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وصولاً إلى شارع الإمارات.

ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع كفاءة شبكة الطرق.

وتُقدّر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويُتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً، ويسهم كذلك في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، إلى جانب دعم المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار، ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام 2028.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن ما تشهده دبي من مشاريع نوعية في قطاع البنية التحتية يجسّد رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات استثماراً في مستقبل الإمارة واقتصادها وتنافسيتها، مشيراً إلى أن تطوير شبكة الطرق يمثّل أحد المرتكزات الرئيسة لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع، ودعم استدامة التنمية، وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار، وترسيخ مكانتها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وقال معاليه إن دبي اعتمدت نهجاً استباقياً في تطوير البنية التحتية، يقوم على تنفيذ مشاريع نوعية تسبق متطلبات النمو، بما يضمن جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب التوسّع العمراني والسكاني والاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مؤكداً أن الهيئة تُواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف المناطق، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتحقيق انسيابية أكبر للتنقّل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الحضرية المستدامة.

وأضاف أن تنفيذ مشروع تطوير محور لطيفة بنت حمدان، يأتي في إطار جهود الهيئة لدعم محاور الطرق الإستراتيجية التي تشهد ارتفاعاً في الكثافات المرورية، مثل شارع الخيل، وشارع دبي ـ العين، وشارع أم سقيم، وشارع الشيخ محمد زايد، بما يسهم في توزيع الحركة المرورية وإدارة الطلب، كما يهدف المحور الجديد إلى خدمة المشاريع التطويرية وتوفير مداخل ومخارج وتسهيل الوصول إلى تلك المشاريع وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن شارع لطيفة بنت حمدان محور إستراتيجي جديد يعزز التكامل بين شبكة الطرق الرئيسة، ويوفّر بنية تحتية متقدمة تخدم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية، وترفع كفاءة الربط بين شرق وغرب الإمارة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، ويعزز القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق وفق أعلى المعايير العالمية.

ويشكّل شارع لطيفة بنت حمدان، محوراً مرورياً متكاملاً يوفر طاقة استيعابية إضافية لمحاور شرق ـ غرب على مستوى الإمارة بنسبة 12%، كما يخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحالية والمستقبلية، أهمها ند الشبا، والبراري، ودبي هيلز، وديستريكت ون، وحدائق محمد بن راشد، والأساطير السكنية، ومجان، والقرية العالمية، إضافة للمناطق السكنية والتجارية والصناعية الواقعة على امتداد شارع لطيفة وشارع ميدان، والمناطق بين شارعي الخيل والإمارات، ويقدر عدد السكان والزوار الذين يخدمهم المحور الجديد بنحو 650 الف نسمة.

ويتضمن المشروع إنشاء تقاطع جديد يخدم المشاريع التطويرية في المنطقة، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة شبكة الطرق، كما يشمل تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 12.5 كيلومتر وربطها بالشبكة القائمة، ليشكّل مساراً متكاملا من مدينة القدرة وحتى منطقة جميرا، بما يدعم منظومة التنقّل المستدام ويعزز خيارات التنقّل في الإمارة.

وتقدّر الطاقة الاستيعابية لمحور لطيفة بنت حمدان بنحو 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 130 ألف رحلة يومياً.

ويتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بين أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة وبنسبة 54%، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية من خلال التقاطعات متعددة المستويات، وتعزيز الربط بين المحاور الرئيسة، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية المستقبلية.