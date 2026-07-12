الشازقة في 12 يوليو/ وام / بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية أوغندا، مؤكدة حرصها على فتح آفاق جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين، وتحفيز الشراكات الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز مكانة الشارقة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة جمع سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بسعادة زاكي ونومي كيبدي، سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، المدير العام، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال إلى جانب عدد من المسؤولين.

وبحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي المتنامي بين الشارقة وأوغندا، والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بفضل الجهود المشتركة من الطرفين، ما أسهم في إقامة شراكات استثمارية نوعية في قطاعات متعددة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مضاعفة العمل والجهود المشتركة لإيجاد مبادرات مبتكرة تستهدف تحقيق شراكة اقتصادية مثالية وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، إلى جانب تقديم التسهيلات للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة في كلا البلدين.

وأعرب سعادة عبدالله سلطان العويس عن تقديره لجهود سفارة جمهورية أوغندا لدى الدولة في دعم عمل الغرفة وتوطيد مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأوغندا، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة تتيح فرصاً واعدة أمام الشركات الأوغندية الراغبة في التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استعداد الغرفة الدائم لتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي تدعم المستثمرين الأوغنديين وتسهل نفاذهم إلى الأسواق الإقليمية انطلاقاً من الشارقة.

من جانبه، استعرض سعادة زاكي ونومي كيبدي البرنامج التمهيدي لزيارة وفد بلاده المرتقبة إلى دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يضم الوفد مسؤولين رسميين ورجال أعمال وممثلين عن كبريات الشركات الأوغندية من مستويات رفيعة، لبحث شراكات تجارية جديدة وتوسيع مجالات الاستثمار، فيما رحبت غرفة الشارقة بالوفد المرتقب وأبدت استعدادها لتنسيق لقاءات عمل مع ممثلي مجتمع الأعمال في الإمارة.

وسلط الجانب الأوغندي الضوء على النمو الاستثنائي في حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، الذي ارتفع من 600 مليون دولار في عام 2018 إلى 4.7 مليار دولار، ويعكس عمق العلاقات والفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة بين الجانبين، مشيداً بالدور الريادي والدعم المستمر الذي تقدمه غرفة الشارقة تجاه عدد من المشاريع التنموية الحيوية التي تشارك الغرفة في تنفيذها، مؤكداً تطلع أوغندا للاستفادة من الخبرات والقدرات الاقتصادية لغرفة الشارقة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في أوغندا.

وفي سياق متصل، التقى سعادة عبد الله سلطان العويس بسعادة عمر العتوم، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، حيث تمحور اللقاء حول سبل توطيد العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات أرحب للشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وتعرف سعادة القنصل الأردني خلال اللقاء على محفظة الخدمات المتكاملة التي توفرها غرفة الشارقة لمجتمع الأعمال والشركات عبر العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة التي تسهم في دعم بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات وتحفيز الابتكار والتنافسية.

وناقش الجانبان أهمية استدامة التواصل والتنسيق المشترك بين الغرفة والقنصلية الأردنية، بما يسهم في تحفيز ومؤازرة القطاع الخاص في البلدين الشقيقين لمواصلة دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة، كما تم بحث إمكانية التعاون في تنظيم فعاليات وملتقيات مشتركة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والشركات في الشارقة بالفرص الاستثمارية المتميزة في الأردن، إلى جانب تنظيم لقاءات عمل ثنائية تجمع الشركات والمؤسسات الاقتصادية من كلا الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في عقد صفقات تجارية ناجحة ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الشارقة والمملكة الأردنية الهاشمية.