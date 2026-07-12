المنامة في 12 يوليو/ وام / أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم.

وقالت القيادة العامة، في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

وشددت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

-خلا-.