"هيئة كهرباء الشارقة" تنجز 16 مشروع إنارة بالمنطقة الوسطى خلال 6 أشهر

الشارقة في 12 يوليو/ وام / تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لتنفيذ وتطوير مشروعات الإنارة في جميع المناطق والشعبيات بالمنطقة الوسطى وفق خطة وجدول زمني محدد وذلك في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير البنية التحتية بكافة مناطق الإمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتم خلال النصف الأول من العام الحالي تركيب 965 عمود إنارة جديد و1305 كشافات وتمديد 41,150 كيلومتر كابلات واستبدال 679 كشافا بتكلفة حوالي 5,400 مليون درهم وذلك في مختلف المواقع والشعبيات والمدن بالمنطقة الوسطى .

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن مشروعات الإنارة التي نفذتها الهيئة في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الحالي شملت تنفيذ 16 مشروعا سواء تركيب أعمدة جديدة أو استبدال كشافات الإنارة في مختلف المناطق والمواقع حيث تأتي هذه المشاريع ضمن خطة الهيئة الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز معدلات الأمان والسلامة المرورية على الطرق، وتوفير بيئة مستدامة ومضاءة وفق أعلى المعايير، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها شملت إنارة شارع سكن جامعة الذيد - المرحلة الثانية وإنارة الطرق الداخلية لتجارية الذيد وشعبية اليدية، ومضمار الهجن المرحله الثانية، وإنارة الطرق الداخلية لشعبية الثقيبة، واستبدال كشافات طريق المدارس في المدام، واستبدال الكشافات في شعبية الفايا وشعبية البرير وإنارة مواقف سيارات مسجد النصر وشعبية الحوية المرحله الثاني، والشارع المؤدي إلى مجمع سهيلة التعليمي، والشارع المؤدي إلى حصن فلي، واستبدال كشافات شعبية الحوية وكشافات شعبية الرفيعة 2، وإنارة الطرق الداخلية لتجارية الذيد المرحلة الثانية وإنارة الطرق الداخلية لشعبية السدرة.

وأكد أن تطوير شبكات الإنارة في المنطقة الوسطى يعد ركيزة أساسية في خطط الهيئة التنموية باستخدام مواصفات فنية متطورة، لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل بأقل تكاليف صيانة ممكنة، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية لإمارة الشارقة وستواصل الهيئة تنفيذ خططها التطويرية في المنطقة الوسطى، والعمل التنسيقي المستمر مع البلديات والمجالس البلدية زمختلف الجهات للوقوف على احتياجات الأهالي وتلبيتها، بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة وتقديم خدمات بمستويات عالية.