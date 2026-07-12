ديفيد ويل بطل جولة الإمارات الذهبية لقفز الحواجز في سلوفاكيا

براتيسلافا في 12 يوليو/ وام / توج الفارس ديفيد ويل بجولة الإمارات الذهبية لقفز الحواجز "لونجين"، (ثلاث نجوم)، والتي اختتمت اليوم ببطولة الجائزة الكبرى لسامورين، بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد الفروسية السلوفاكي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وشهدت البطولة المدرجة على أجندة قفز الحواجز الأوروبية، على ميادين سامورين بسلوفاكيا، منافسات قوية في أشواطها، واجتذبت نخبة من الفرسان والفارسات.

وحقق البطل المركز الأول مع الجواد "كينج جورج"، في منافسات الجائزة الكبرى، وجوائزها 30 ألف يورو، وجاءت بمواصفات الجولتين "جولة ضد الساعة، مع جولة فاصلة ضد الساعة"، بحواجز ارتفاعها 150 سم، بمشاركة 52 فارساً وفارسة، وذهب المركز الثاني إلى الفارس فيني بوركامب بصحبة الجواد "سيروندين"، والثالث للفارس ادريان شميد مع "كاميرو".

توج الفائزين محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، وهاو وانغ المدير العام لشركة Changer.ae.