الطقس المتوقع غدا

أبوظبي في 12 يوليو/ وام / يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:43والمد الثاني 23:45 والجزرالأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:33.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:21 والمد الثاني 20:00 والجزر الأول عند الساعة 14:53والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 30 85 15

دبي 40 30 90 30

الشارقة 42 30 85 30

عجمان 40 30 85 30

أم القيوين 39 30 85 35

رأس الخيمة 43 30 80 25

الفجيرة 45 32 80 30

العـين 45 30 65 15

ليوا 46 32 50 10

الرويس 41 29 80 25

السلع 44 29 85 25

دلـمـا 39 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 30 85 40

أبو موسى 37 32 85 50.