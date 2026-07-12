"أوقاف ونسائية دبي" تطلقان صندوقاً وقفياً لدعم مبادرة العرس الجماعي

دبي في 12 يوليو/ وام / أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي وجمعية النهضة النسائية بدبي صندوقا وقفيا مبتكرا لدعم مبادرة العرس الجماعي وتوفير مصدر تمويل مستدام يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري إلى جانب تنفيذ حزمة من المبادرات الوقفية والمجتمعية الهادفة إلى دعم الأسرة الإماراتية وترسيخ قيم التكافل والعطاء انسجامًا مع مبادرات عام المجتمع.

ويهدف الصندوق الوقفي بموجب مذكرة تفاهم بين الطرفين إلى توفير دعم مالي مستدام للمبادرة إلى جانب الإسهام في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج بما يعزز استقرار الأسرة ويقيس الأثر الاجتماعي من خلال شراكات مجتمعية فاعلة ومستدامة على أن يأتي الدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع لأوقاف دبي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات دعم وتمكين الأسر المواطنة بما يعزز تماسك الأسرة واستقرارها إلى جانب تعزيز ثقافة الوقف عبر تنفيذ الحملات التوعوية ومشاركة المواد التثقيفية مع الشركاء الاستراتيجيين لجمعية النهضة النسائية بما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الوقف والعمل الخيري المستدام.

كما تشمل مجالات التعاون إطلاق ودعم مشاريع وقفية مستدامة تحقق عوائد دائمة لخدمة المبادرات التنموية والإنسانية المشتركة إلى جانب مساهمة أوقاف دبي سنويًا في رعاية وتنظيم مبادرة "العرس الجماعي" واعتمادها رسميا ضمن الرعاة الاستراتيجيًين للمبادرة تقديرًا لدورها في دعم استدامتها وتعزيز أثرها المجتمعي.

واتفق الطرفان كذلك على التعاون في دعم مبادرة "قرة عين" من خلال المساهمة في برامجها ومبادراتها وتقديم الدعم المالي أو العيني وفق الاتفاق إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة تعزز التماسك الأسري والقيم المجتمعية والتعاون في المبادرات الموسمية والخيرية والعمل على استحداث مجالات تعاون جديدة بما يخدم الأهداف المشتركة.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير نماذج وقفية مبتكرة تدعم استدامة المبادرات المجتمعية وتسهم في تمكين الأسرة الإماراتية وترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

وقال سعادة علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي إن الشراكة مع جمعية النهضة النسائية تجسد توجه المؤسسة نحو توظيف الوقف في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام، مشيرًا إلى أن إطلاق الصندوق الوقفي لدعم العرس الجماعي يمثل نموذجًا مبتكرًا للاستثمار الوقفي في خدمة الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.

وأضاف أن الصندوق سيحظى بدعم من مصرف الأوقاف الاجتماعية التابع للمؤسسة بما يوفر موردًا وقفيًا مستدامًا يدعم مبادرة العرس الجماعي ويسهم في برامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج انطلاقًا من رؤية المؤسسة في توظيف الوقف كأداة تنموية تعزز جودة الحياة وترسخ قيم التكافل والاستقرار الأسري.

وأوضح أن التعاون مع "نسائية دبي" يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية في تطوير مبادرات وقفية مستدامة تحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا وتسهم في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية ورؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة.

من جانبها أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز استدامة المبادرات المجتمعية وفي مقدمتها مبادرة "العرس الجماعي" التي تسهم في دعم استقرار الأسرة الإماراتية وتمكين الشباب من بناء حياة أسرية مستقرة.

وقالت إن إطلاق صندوق وقفي لدعم العرس الجماعي يجسد رؤية مشتركة تؤمن بأن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع وأن الوقف يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والإنساني.