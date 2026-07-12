عمان تستدعي السفير الإيراني وتحتج رسمياً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مسندم والوسطى

مسقط في 12 يوليو/ وام / استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأحد السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في مسقط.

وأعرب وكيل الوزارة عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارَين.

-خلا-.