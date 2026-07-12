نادي خورفكان للمعاقين يستهل موسمه الرياضي 2026-2027 بإنجاز دولي مميز

براغ - التشيك في 12 يوليو/ وام / استهل نادي خورفكان للمعاقين موسمه الرياضي 2026-2027 بإنجاز دولي مميز في رياضة ألعاب القوى إثر مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى للسيدات وبطولة التشيك المفتوحة بجمهورية التشيك.

وحقق أبطال النادي 15 ميدالية ملونة بواقع 3 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات في مشاركة شهدت منافسة قوية مع نخبة من لاعبي ولاعبات ألعاب القوى من مختلف دول العالم.

وجاءت الميداليات في مسابقات دفع الجلة وقذف القرص ورمي الرمح لتؤكد المستوى الفني المتطور الذي وصل إليه اللاعبين واستمرار نجاح برامج الإعداد والتطوير التي ينفذها الجهازين الفني والإداري بالنادي وفق أحدث الأساليب التدريبية.

وأكد سعادة عبدالعزيز الحمادي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين بنادي خورفكان للمعاقين أن النتائج المحققة تعكس نجاح استراتيجية النادي، مشددًا على مواصلة العمل للحفاظ على ريادة النادي وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في المحافل الدولية.