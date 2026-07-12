الشارقة في 12 يوليو/ وام / نفذت جمعية الشارقة الخيرية 11,051 مشروعا وحملة إنسانية وتنموية خارج دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي بتكلفة إجمالية بلغت 139,8 مليون درهم شملت مشاريع إنشائية وتعليمية وصحية وإغاثية وموسمية وتنموية في عدد من الدول المستفيدة وذلك في إطار رسالتها الإنسانية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات الأكثر احتياجا.

وأكد محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن الأرقام المحققة تعكس اتساع نطاق العمل الإنساني للجمعية وحرصها على توجيه تبرعات المحسنين نحو مشاريع ذات أثر طويل الأمد إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإغاثية التي تمس حياة المستفيدين بصورة مباشرة.

وأوضح أن الجمعية نفذت خلال النصف الأول 1,278 مسجدا بتكلفة تجاوزت 62,4 مليون درهم نزولا على رغبة المحسنين وانطلاقا من دورها في خدمة المجتمعات المسلمة وتعزيز رسالتها الدينية والاجتماعية إلى جانب تنفيذ 7,866 مشروعا لحفر الآبار بقيمة تجاوزت 30,2 مليون درهم بما يسهم في توفير المياه النظيفة لآلاف الأسر والحد من معاناتها اليومية في الحصول على مصادر مياه آمنة.

وأضاف أن المشاريع المنفذة شملت أيضا إنشاء 13 مدرسة بتكلفة بلغت 8,1 ملايين درهم إلى جانب بناء 107 فصول دراسية بقيمة 3,7 ملايين درهم فضلا عن إنشاء قرية سكنية متكاملة بقيمة تجاوزت 2 مليون درهم بما يعكس اهتمام الجمعية بتوفير بيئة متكاملة للتعليم والاستقرار المعيشي في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن الجمعية أولت اهتماما كبيرا بالمشاريع الموسمية حيث نفذت 443 ألف وجبة إفطار صائم بقيمة 4,4 ملايين درهم إضافة إلى 22358 مشروعا للأضاحي تجاوزت قيمتها 7.5 ملايين درهم إلى جانب توزيع السلال الغذائية والتمور وغيرها من المبادرات التي تسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة خلال المواسم المختلفة.

وقال إن المشاريع المنفذة شملت كذلك إنشاء 4 عيادات طبية بقيمة 1,3 مليون درهم وإجراء 4309 عملية لعلاج أمراض العيون بتكلفة تجاوزت 2,2 مليون درهم إضافة إلى تنفيذ مشاريع طبية أخرى ودعم علاج المرضى بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات التي تعاني محدودية الإمكانات الطبية.

وأضاف أن الجمعية واصلت تنفيذ المشاريع التنموية التي تستهدف تمكين الأسر وتحقيق الاكتفاء الذاتي حيث نفذت804 مشاريع إنتاجية إلى جانب إنشاء45 محلا وقفيا خيريا و64 منزلا للأسر المحتاجة و17 مجمعا ومركزا خدميا إضافة إلى التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات تحلية المياه بما يعزز استدامة الخدمات الأساسية في المجتمعات المستفيدة.

ولفت إلى أن برامج الرعاية المجتمعية شملت كذلك كفالة أئمة المساجد وتوزيع المصاحف ودعم الأسر وتيسير أداء فريضة الحج والعمرة وتنفيذ مسابقات قرآنية إلى جانب عدد من المبادرات الإنسانية والإغاثية التي استهدفت تلبية الاحتياجات العاجلة وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين.

وأكد ابن بيات أن تنوع المشاريع المنفذة يعكس فلسفة الجمعية في العمل الإنساني والتي تقوم على الجمع بين الإغاثة العاجلة والتنمية المستدامة بحيث لا يقتصر دور المشروع على معالجة الاحتياج الآني وإنما يمتد إلى توفير حلول دائمة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتمكين المجتمعات من الاعتماد على نفسها لافتا أن الجمعية تحرص على تنفيذ مشاريعها وفق دراسات ميدانية تحدد أولويات الاحتياج في كل دولة بالتنسيق مع مكاتبها وشركائها المحليين مع متابعة مستمرة للمشاريع بعد إنجازها لضمان استدامتها وتحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها.