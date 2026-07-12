فيرماركي يقود "الإمارات للدراجات" إلى منصة التتويج للمرة الثالثة في طواف النمسا

فيينا في 12 يوليو / وام / واصل فريق الإمارات-XRG للدراجات الهوائية، حضوره القوي في منافسات طواف النمسا 2026، بعدما أحرز دراجه الأمريكي كيفن فيرماركي المركز الثاني في المرحلة الرابعة، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثالثة خلال السباق، ويحافظ في الوقت ذاته على المركز الثاني في الترتيب العام قبل المرحلة الخامسة والأخيرة.

وجاءت المرحلة الرابعة أمس، عبر مسار حافل بالتلال والمرتفعات، ما منح أبرز المتنافسين فرصة لفرض إيقاع قوي وتقليص عدد أفراد المجموعة الرئيسية، قبل أن تنحصر المنافسة في الكيلومترات الأخيرة بين 11 دراجاً وصولاً إلى خط النهاية في مدينة شتاير.

وبادر فيرماركي بالانطلاق في الأمتار الأخيرة، إلا أنه حل وصيفاً بفارق بسيط خلف الإيطالي أندريا باجيولي، دراج فريق ليدل-تريك، ليواصل نتائجه المميزة في الطواف ويعزز موقعه في وصافة الترتيب العام.

وأكد فيرماركي أن هدفه كان تحقيق أول انتصار احترافي في مسيرته، مشيداً بالدعم الكبير الذي حظي به من زملائه في فريق الإمارات للدراجات طوال مجريات المرحلة.

وقال: وضعت هذه المرحلة هدفاً رئيسياً لي، وكان الفريق بأكمله رائعاً في تنفيذ الخطة، إذ قام ماتيو وفيغارد بمراقبة مجموعة الهروب وإعادتها قبل آخر 40 كيلومتراً، فيما تولى أنطونيو ويان وإيغور حمايتي خلال الصعودين الأولين.

وأضاف : تمكنا من تنفيذ السباق بالشكل الذي خططنا له، وشعرت بأنني في أفضل حالاتي خلال الصعود الأخير، لكن دراجي ليدل-تريك نفذوا الانطلاقة النهائية بإتقان، ولم أتمكن من تجاوز باجيولي.