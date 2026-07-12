"قزوين" تتصدر "الحول والزمول" في ختام تمهيدي العين

العين في 12 يوليو / وام / اختتمت اليوم، فعاليات السباق التمهيدي الأول، ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026، لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين، بمنافسات سن الحول والزمول لمسافة 4 كلم.

وأسدل الستار على منافسات هذه المرحلة، على أن تتجدد الانطلاقة بالسباق التمهيدي الثاني يوم 31 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الزمني للمهرجان بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتصدرت "قزوين"، لسعيد مسلم سعيد بن طاهي الراشدي، الشوط الأول محققة 6:22:16 دقائق، وأحرز "الشارد"، لأحمد راشد الهادفي الكتبي، لقب الشوط الثاني، بزمن قدره 6:19:34 دقائق "أفضل توقيت".

وفازت "النوف"، لبخيت حمد بن سالم البلوشي، بالشوط الثالث، مسجلة 6:38:57 دقائق، وانتزعت "شرعة"، لعبيد حمد بن عفصان المنصوري، لقب الشوط الرابع ب 6:46:28 دقائق، وتوّج "ناصي"، لمبخوت محمد لوتيه العامري، بالشوط الخامس مسجلاً 6:31:19 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط السادس، عن فوز "زاخر"، لسهيل أحمد بن دري الفلاحي، بالمركز الأول مسجلا 6:32:93 دقائق، وفازت "إرصاد"، لمسلم مبارك حمد العود العامري، بالشوط السابع ب 6:28:29 دقائق، وحصد "عديم"، لسلطان محمد بن فاضل محمد الهاملي، بالشوط الثامن مسجلاً 6:31:22 دقائق.

وحققت "رعود"، لسعيد سالم بن سويد المشيفري، لقب الشوط التاسع ب 6:33:66 دقائق، وذهب لقب الشوط العاشر إلى "ندا"، لحمد قطامي بن سعيد الخييلي، بزمن قدره 6:22:97 دقائق، وتوج "أشقر"، لناصر جابر بن علي المري، بالشوط الحادي عشر مسجلاً 6:31:95 دقائق.

وجاء الفوز في الشوط الثاني عشر من نصيب فوز "حفله"، لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، بالمركز الأول محققة 6:27:57 دقائق، بينما فازت "حربه"، لحمد الدهيمي بن حمد العامري، بالشوط الثالث عشر بزمن قدره 6:35:63 دقائق، وحصدت "طشار"، لراشد حجي بن مديل حجي الكعبي، لقب الشوط الرابع عشر ب 6:34:11 دقائق.

وشهدت بقية الأشواط، فوز "غاره"، لعيسى سالم بن عبدالله الطوقي، بالشوط الخامس عشر مسجلة 6:38:72 دقائق، وحقق "المارد"، لأحمد حميد بن دويس الشامسي، لقب الشوط السادس عشر بزمن قدره 6:28:51 دقائق، و"جلموده"، لسعيد عبدالله بن كردوس العامري، بالشوط السابع عشر، ب 6:39:15 دقائق.

وكان لقب الشوط الثامن عشر من نصيب "المندفع"، لأحمد حميد بن دويس الشامسي، مسجلا 6:42:29 دقائق، بينما أحرز "علاج"، لعلي راشد بن مفتاح الشامسي، لقب الشوط التاسع عشر ب 6:42:37 دقائق، واختتم "المصيفر"، لسالم سعيد بن سليم الدرعي، المنافسات بحصد لقب الشوط العشرين مسجلاً 6:35:59 دقائق.