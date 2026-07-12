القاهرة في 12 يوليو / وام / أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة تلك الدول، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، رفضها الكامل لكافة الهجمات الإيرانية العدوانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة كل ما يمس أمنهم وسلامة أراضيهم.

وشددت مصر على أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهجنة، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

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