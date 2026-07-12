القاهرة في 12 يوليو / وام / أعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه القاطع، واستنكاره الشديد لاستمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة وإستقرارها، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلًا عن مخالفة قواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الإعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ومواصلة الإعتداءات الآثمة التي استهدفت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وجدد الأمين العام، في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، رفضه القاطع لأية ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وتشكل تهديداً لأمنها الوطني وإستقرارها.

وشدد على أنه لا يمكن قبول أية مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، مؤكداً على أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يمثل انتهاكاً مرفوضاً يستوجب موقفاً عربياً موحداً وحازماً.

وجدد تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الهجمات العدوانية، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الإنتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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