دبي في 12 يوليو / وام / تمثل مشاريع الشبكة الذكية، ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للتحول الرقمي، ودعامة رئيسية لتحقيق الاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه، وتعزيز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يدعم تحول دبي إلى مدينة ذكية عالمية تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة في إدارة مرافقها الحيوية بكفاءة واستدامة.

وتواصل الهيئة تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير الشبكة الذكية في دبي باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويرفع موثوقية واستقرار الإمدادات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة تمضي، في بناء شبكة ذكية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويرفع الاعتمادية التشغيلية في مختلف الظروف.

وأوضح معاليه أن تطوير الشبكة الذكية يتيح اتخاذ قرارات تشغيلية استباقية تستند إلى التحليل الفوري للبيانات، بما يسهم في تقليل الانقطاعات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب دعم كفاءة استخدام الطاقة والمياه، مؤكدا أن استثمارات الهيئة في الشبكات الذكية والتحليلات التنبؤية أسهمت في تحقيق مستويات عالمية رائدة في الكفاءة والاعتمادية.

وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريعها لتحديث منظومة الشبكة الذكية في دبي، بما يتماشى مع النمو العمراني والسكاني والاقتصادي في الإمارة، مشيراً إلى أن الشبكة الذكية تمثل إحدى الركائز الرئيسية لضمان توفير خدمات كهرباء ومياه متكاملة ومتصلة على مدار الساعة.

وأكد أن الهيئة تعتمد في تطوير الشبكة الذكية على دمج أحدث التقنيات الرقمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يتيح مراقبة أداء الشبكة لحظيا وتحسين إدارة الأحمال، الأمر الذي مكن الهيئة من تحقيق نتائج تنافسية عالمية تفوقت بها على كبرى المؤسسات الأوروبية والأمريكية.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تتصدر المركز الأول عالمياً في 13 مؤشرا رئيسيا للأداء في مجالات عملها، حيث سجلت خلال عام 2025 نسبة فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بلغت 2% مقارنة بما يتراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة، فيما بلغ فاقد شبكات المياه 4.4% مقارنة بنحو 15% في أمريكا الشمالية، وهو الأدنى عالمياً.

وقال إن الهيئة حققت أدنى معدل عالمي لمدة انقطاع الكهرباء عن كل متعامل بمتوسط 0.82 دقيقة سنوياً، مقارنة بنحو 15 دقيقة لدى أبرز المؤسسات الخدماتية في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إن الهيئة أنجزت، بنهاية الربع الأول من عام 2026، تركيب أكثر من 1.29 مليون عداد كهرباء ذكي وأكثر من 1.17 مليون عداد مياه ذكي، فيما يستخدم جميع متعاملي الهيئة العدادات الذكية، ما يعزز دقة مراقبة الاستهلاك، وتحليل البيانات التشغيلية، وتطوير خدمات أكثر استباقية.

وأوضح أن المركز الذكي لشبكة التوزيع التابع للهيئة يحلل يومياً كميات ضخمة من البيانات المستمدة من شبكة التوزيع، ويحولها إلى تقارير ولوحات بيانات تفاعلية توفر رؤى تحليلية فورية تدعم اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة، إلى جانب تعزيز أعمال التشخيص والصيانة الاستباقية بالاعتماد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بما يرفع موثوقية الشبكة وكفاءة أدائها.