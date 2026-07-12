رابطة العالم الإسلامي تدين استمرار الهجوم الإيراني العدواني على دول الخليج والأردن والسفن التجارية

مكة المكرمة في 12 يوليو / وام / أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، استمرار الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك استهداف السفن التجارية، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وقواعد حُسن الجوار.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالهجمات الإيرانية العدوانية المتكررة، التي تنتهك كلَّ القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتُقوِّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّد فضيلته على التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

-خلا-