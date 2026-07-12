الإعلان عن 154 ترشيحا لجوائز التميز الإعلامي العربي لاختيار الفائزين

القاهرة في 12 يوليو / وام / ناقشت لجنة التحكيم لجائزة التميز الإعلامي العربي الترشيحات المقدمة لاختيار الأعمال الفائزة في دورتها العاشرة، وذلك خلال اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي شهد الإعلان عن تلقي الأمانة الفنية 154 ترشيحا كأكبر عدد يسجل منذ إطلاق الجائزة في عام 2016.

عقد الاجتماع تحت عنوان "الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات" تنفيذا لتوصيات مجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، ورئيس لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي السيد طلال الهيفي، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي أن هذه الدورة تعكس اهتمام الدول العربية بتطوير المنظومة الإعلامية، ومواكبة التحولات الرقمية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء المهني وتطوير المحتوى، مشيداً في الوقت ذاته برعاية دولة الكويت للجائزة وجهود وزارة الإعلام الكويتية في دعمها المستمر.

وأوضح الأمين العام المساعد أن الترشيحات توزعت بواقع 62 عملاً للإعلام الرقمي، و41 للصحافة المكتوبة، و36 للأعمال الإذاعية، و15 للأعمال التلفزيونية، مشدداً على التزام لجنة التحكيم باختيار الأعمال الفائزة وفق معايير صارمة ترتكز على المهنية والموضوعية والحياد والشفافية.

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