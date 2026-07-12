الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية العدوانية على الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت

عمّان في 12 يوليو / وام / أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت؛ بما يمثل انتهاكا سافرا لسيادتهم، وتهديدا لأمنهم واستقرارهم وسلامة أراضيهم، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان اليوم، تضامن الأردن المطلق مع الدول الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

-خلا-