صادرات كوريا تنمو بنسبة 54% خلال أول 10 أيام من يوليو

سيئول في 13 يوليو/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 53.9% على أساس سنوي خلال أول 10 أيام من شهر يوليو الجاري، وفق البيانات الصادرة اليوم الإثنين عن وكالة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن شحنات البلاد بلغت قيمتها 29.8 مليار دولار خلال أول 10 أيام من يوليو، مقارنة بـ 19.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات.

وأضافت "يونهاب"، أن هذا الرقم يعد أعلى مستوى خلال أول عشرة أيام من أي شهر، لافتة إلى أن الرقم القياسي السابق كان 28.6 مليار دولار والذي سجل خلال يونيو.

وأوضحت البيانات أن الواردات سجلت 23.5 مليار دولار بزيادة 17.4% خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.4 مليار دولار.

وقالت إنه بحسب القطاع، تضاعفت صادرات أشباه الموصلات 3 مرات تقريبا لتصل إلى 11.2 مليار دولار خلال أول 10 أيام من الشهر الجاري، بينما سجلت صادرات السيارات زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.89 مليار دولار.

وأشارت إلى نمو صادرات المنتجات البترولية والسفن بنسبتي 22.7% و71.1% على التوالي لتصل إلى 1.75 مليار دولار و1.54 مليار دولار على التوالي.

وأضافت أنه بحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 88.7% إلى 7 مليارات دولار، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 43.2% لتصل إلى 4.91 مليار دولار.

وذكرت البيانات أنه حتى يوم 10 يوليو هذا العام، بلغ إجمالي الصادرات التراكمية 526.1 مليار دولار بزيادة قدرها 48.6% عن العام السابق، وبلغ الفائض التجاري 144 مليار دولار.