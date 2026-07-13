أبوظبي في 13 يوليو / وام / تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2026، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 23 يوليو الجاري بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز استدامة زراعة النخيل، وتمكين المزارعين من تبنّي أفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية شجرة النخيل باعتبارها رمزاً وطنياً ومورداً اقتصادياً وتراثياً أصيلاً.

وتقدم الهيئة خلال المهرجان جناحاً تفاعلياً متكاملاً يسلط الضوء على مجموعة من المبادرات والبرامج والخدمات المرتبطة بالنخيل والرطب، بما يواكب طبيعة المهرجان ويعزز التواصل المباشر مع المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية والمنتجين والزوار من مختلف فئات المجتمع.

ويتضمن جناح الهيئة عرضاً لبرنامج دعم التمور، من خلال التعريف بالخدمات والإرشادات المرتبطة بتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز كفاءة عمليات الحصاد وما بعد الحصاد، ورفع جاهزية المزارعين لتطبيق الممارسات التي تسهم في زيادة القيمة التسويقية للتمور والمنتجات المرتبطة بها.

وضمن مشاركة الهيئة، يحظى ركن "نخلة البيت" بحضور خاص، حيث تعمل الهيئة على تطوير دليل نخلة البيت ليكون مرجعاً إرشادياً مبسطاً لأفراد المجتمع حول أسس زراعة النخيل والعناية بها في المنازل، بما يشمل الري، والتسميد، والتقليم، والوقاية من الآفات، والحفاظ على صحة النخلة واستدامتها.

كما طورت الهيئة قصة أطفال خاصة بنخلة البيت للتعريف بأهمية هذه الشجرة وأبرز الأصناف التي تزرع بدولة الإمارات وطرق العناية بها، ويأتي هذا التوجه دعماً للمبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالنخلة وترسيخ حضورها في البيت الإماراتي.

ويبرز جناح الهيئة نماذج من الأنشطة الاقتصادية في مزارع الظفرة، من خلال استعراض مشاركات متميزة لمزارع ومشاريع محلية نجحت في تطوير أنشطة إنتاجية واقتصادية مرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يعكس إمكانات المزارع في التحول إلى منصات إنتاجية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرصاً لتنمية المنتجات الوطنية.

وتشمل المشاركة أيضاً ركناً متخصصاً لبرنامج مكافحة آفات النخيل، يقدمه فريق الإرشاد الزراعي النباتي في الهيئة، ويتضمن شرحاً توعوياً لأهم آفات النخيل، وطرق رصد الإصابات، وأساليب الوقاية والمكافحة، إلى جانب عرض مجسمات ونماذج توضيحية للإصابات، والتعريف بالتقويم السنوي لآفات النخيل، بما يسهم في رفع وعي المزارعين وتعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع منطقة الظفرة.

وتواكب الهيئة مشاركتها في المهرجان بتنظيم عدد من الورش التوعوية والتعريفية الموجهة للمزارعين والزوار، تتناول موضوعات العناية بالنخيل، مكافحة الآفات، الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية، الزراعة العضوية، خدمات النخيل لأصحاب المزارع، وبرامج الدعم والخدمات التي تقدمها الهيئة للقطاع الزراعي.

كما تعرض الهيئة وتوزع مجموعة من الأدلة والمطويات والمنشورات التوعوية، من أبرزها دليل نخلة البيت، والتقويم السنوي لآفات النخيل، ومواد تعريفية حول الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية، وخدمات النخيل، وإنشاء البيوت المحمية، وصيانة شبكات الري والمصائد، وأساسيات وتطبيقات الزراعة العضوية، ودليل أهم الآفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيل، وأفضل الممارسات الزراعية.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب 2026، تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المزارعين وأفراد المجتمع، والتعريف بجهودها في دعم استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز الدور المحوري لشجرة النخيل في الهوية الوطنية والاقتصاد الزراعي والتراث الإماراتي.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تقديم تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة، تعزز حضورها المؤسسي في أحد أبرز المهرجانات التراثية والزراعية في الدولة، وتدعم توجهاتها في تمكين المزارعين، وتشجيع الابتكار، والمحافظة على استدامة النخيل والرطب كجزء أصيل من الموروث الزراعي لدولة الإمارات.