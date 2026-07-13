"سالك" و"شمال" توقعان مذكرة تفاهم للدفع السلس في مواقف "دبي هاربور"

دبي في 13 يوليو/ وام/ أعلنت شركة “سالك” المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وشركة “شمال القابضة”، توقيع مذكرة تفاهم لتوفير حلول دفع رقمية سلسة لمواقف المركبات في أحدث مرافق المواقف متعددة الطوابق في “دبي هاربور”، بما يدعم تطوير منظومة التنقل الذكي والارتقاء بتجربة المستخدمين.

وقع مذكرة التفاهم، إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة “سالك”، وعبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة “شمال”، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وبموجب المذكرة، ستوفر “سالك”، بالتعاون مع شركة “باركونيك”، حلول الدفع السلس في موقف المركبات الجديد المكون من تسعة طوابق، بما يتيح للزوار سداد رسوم المواقف رقمياً عبر حساباتهم في “سالك” دون الحاجة إلى وسائل دفع تقليدية، الأمر الذي يسهم في تبسيط إجراءات الدخول والخروج، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتقليص أوقات التنقل.

ويأتي تنفيذ المشروع بالتزامن مع قرب تشغيل أحد أكبر مرافق المواقف الحديثة في “دبي هاربور”، والذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 31,487 متراً مربعاً، ويضم 845 موقفاً للمركبات، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات المواقف في المنطقة والمناطق المجاورة، بما في ذلك “دبي مارينا”، و”ممشى مارينا”، و”جميرا بيتش ريزيدنس”، و”مدينة دبي للإعلام”، و”مدينة دبي للإنترنت”.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، إن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة في مسيرة تحول الشركة إلى منصة متكاملة للتنقل والمدفوعات الرقمية، من خلال توسيع خدماتها في المواقع الحيوية والأصول الإستراتيجية، عبر حلول ذكية وسلسة تعزز تجربة المتعاملين، وتدعم منظومة تنقل مترابطة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واستدامة النمو في إمارة دبي.

من جانبه، قال عبدالله بن حبتور، إن “دبي هاربور” تعد من أبرز الوجهات التي تطورها الشركة، وإن دمج حلول الدفع السلس من “سالك” في مرفق المواقف الجديد يسهم في تبسيط رحلة الزوار منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، مؤكداً أن الشراكة تعكس تكامل الرؤى بين الجانبين في تطوير بنية تحتية ذكية ترتقي بجودة الخدمات في الوجهات الكبرى.

وستسهم الشراكة في دعم البنية التحتية الذكية للتنقل من خلال توفير تجربة وصول ومواقف أكثر كفاءة وسلاسة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمرفق الجديد عبر حلول رقمية متكاملة وخدمات إدارة المواقف.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع إستراتيجية “سالك” الهادفة إلى توسيع منظومة خدماتها الرقمية خارج نطاق التعرفة المرورية، وتعزيز حضور محفظتها الإلكترونية في الوجهات الحيوية ومرافق النقل والمواقف الذكية، فيما تدعم توجهات “شمال” في تطوير بنية تحتية متقدمة وتجارب متكاملة تعزز جودة الخدمات، بما يواكب رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مدينة ذكية ومستدامة.