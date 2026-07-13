براتيسلافا في 13 يوليو/ وام/ أحرزت الفارسة النمساوية كاثرينا رومبيرج، لقب بطولة جائزة الإمارات سامورين الكبرى، لقفز الحواجز، والتي أقيمت أمس بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد الفروسية السلوفاكي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وشهدت البطولة، التي احتضنتها ميادين سامورين في سلوفاكيا، منافسات قوية في شوط الجائزة الكبرى الرئيسي (جراند بري)، بمشاركة 50 فارسا وفارسة من النخبة عالميا، وجوائزها 60 ألف يورو.

وفازت البطلة مع الجواد "كولستوس كامبردج"، بالمركز الأول للجائزة الكبرى، بمواصفات الجولتين (جولة ضد الساعة، مع جولة فاصلة ضد الساعة، بحواجز ارتفاعها 155 سم)، وجاء ثانيا الفارس جيوسيب رولي مع "إيفيل دو هوس"، وثالثا الفارس آرني فان هيل مع "كيتون أتش في".

توج الفائزين محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، وهاو وانغ المدير العام لشركة Changer.ae.