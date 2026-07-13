شرطة أبوظبي و"أبوظبي 42" تبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع الجاهزية للمستقبل

أبوظبي في 13 يوليو/ وام/ اطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً بإدارة الاستراتيجية والمستقبل، ومن خلال شبكة شرطة أبوظبي لمشاريع الجاهزية للمستقبل، خلال زيارة لـ "أبوظبي 42"، على أفضل الممارسات والمنهجيات التعليمية والابتكارية، بما يدعم تطوير مشاريع الجاهزية للمستقبل، ويعزز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل في العمل الشرطي.

واطّلع أعضاء الشبكة، خلال الزيارة، بحضور سعادة فاطمة الفولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ"أبوظبي 42"، على نموذج العمل المبتكر الذي تتبناه الأكاديمية، والقائم على التعلم بالمشاريع، وتطوير الحلول الابتكارية للتحديات الواقعية، وإعداد كفاءات وطنية تمتلك المهارات المستقبلية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.

وتضمنت الزيارة جولة في مرافق الأكاديمية، استمع خلالها المشاركون إلى شرح حول المنهجيات التعليمية الحديثة، وآليات تنمية المهارات المستقبلية، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع التطبيقية والممارسات المبتكرة التي توظف التقنيات الحديثة لإيجاد حلول عملية للتحديات، بما يعزز ثقافة الابتكار والإبداع.

وبحث الجانبان فرص التعاون المشترك، وآليات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة التي تقدمها "أبوظبي 42" في دعم مشاريع شبكة شرطة أبوظبي للجاهزية للمستقبل، بما يسهم في تطوير المبادرات المستقبلية، وتعزيز قدرات الكوادر الشرطية في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والتفكير التصميمي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

وأكدت إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن الزيارة تأتي في إطار التزام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في بناء القدرات المستقبلية، بما يدعم توجهاتها الإستراتيجية نحو تطوير منظومة شرطية مبتكرة، أكثر جاهزية ومرونة، وقادرة على استشراف المتغيرات المستقبلية، بما يعزز ريادتها وتميزها المؤسسي، ويواكب رؤيتها في بناء منظومة أمنية مستدامة ترتكز على الابتكار والمعرفة والتقنيات المتقدمة.