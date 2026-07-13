دبي في 13 يوليو/ وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن دمج مركز حمدان للإبداع والابتكار Hi2، ضمن مقرّ روّاد أعمال دبي، بما يعزّز دوره كمنصة متخصصة لدعم المؤسّسين الإماراتيين ضمن منظومة الشركات الناشئة في دبي.

وكان المركز، قد تأسّس في عام 2014 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف دعم روّاد الأعمال.

وساهم المركز على مدى أكثر من 10 أعوام في دعم رواد الأعمال الإماراتيين، ومن خلال دمجه ضمن مقرّ روّاد أعمال دبي، وسيتيح للمؤسّسين فرصة الوصول إلى منظومة أوسع من البرامج والموجّهين والمستثمرين والشركات وتحقيق النمو.

وتعكس هذه الخطوة تطوّر المركز إلى مسار متكامل يدعم المؤسّسين في مراحل رحلتهم الأولى، ويمكّنهم من الاستفادة من الأدوات والإرشادات وفرص الوصول إلى الأسواق التي تسهم في تعزيز مشاريعهم وتوسيع نطاقها انطلاقاً من دبي.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، فقد تم فتح باب التقديم لبرنامج حاضنة تكنولوجية جديد يمتد على مدار 16 أسبوعاً، ويهدف إلى دعم 20 رائد أعمال إماراتياً وتمكينهم من تحويل أفكارهم الأولية إلى شركات مؤثرة وقابلة للتوسع.

ومن المقرر انطلاق البرنامج خلال شهر أكتوبر 2026، وأن يجري تنفيذه في مقرّ روّاد أعمال دبي، المبادرة المشتركة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، التي أُطلقت في عام 2025 باعتبارها إحدى المبادرات الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤدي مقرّ روّاد أعمال دبي دور المنصة المركزية في الإمارة لربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات والجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.

وصُمم البرنامج للمؤسسين الإماراتيين ليواكب رحلتهم الريادية بدءاً من المراحل الأولى، سواءً كانوا أصحاب أفكار واعدة أو مؤسسين يعملون على تطوير منتج أولي قابل للتطبيق والإطلاق.

وسيوفر مركز حمدان للإبداع والابتكار، للمشاركين الدعم اللازم لصياغة أفكارهم، واختبار الفرص السوقية، وتطوير إستراتيجيات المنتجات، وبناء الأسس التي تمهّد لإطلاق مشاريع ذات جدوى تجارية.

وسيواصل المؤسسون المشاركون، بعد إتمام البرنامج، الاستفادة من منظومة مقرّ روّاد أعمال دبي، بما يشمل البرامج والفعاليات وفرص التفاعل مع مجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والشركاء من القطاع الخاص.

ويعكس البرنامج التزام دبي بتوسيع فرص ريادة الأعمال أمام الإماراتيين، وتمكين المؤسسين الطموحين من اتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء شركات ذات معدلات نمو مرتفعة انطلاقا من دبي.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دمج مركز حمدان للإبداع والابتكار ضمن مقرّ روّاد أعمال دبي خطوة مهمة نحو تأسيس مسار منظم ومتكامل يمكّن المواهب الإماراتية من الانتقال من مرحلة الفكرة الأولى إلى بناء شركات ذات قابلية للتطور والنمو والاستثمار.

وأضاف أنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، تواصل دبي الاستثمار الإستراتيجي في مؤسسي الأعمال، عبر تطوير البنية التحتية والبرامج التي تتيح لروّاد الأعمال الإماراتيين المنافسة عالمياً، وتمنحهم المقومات اللازمة للريادة.

وأوضح أن المؤسسة تفتح من خلال برنامج الحاضنة الجديد، الباب أمام المؤسّسين في المراحل المبكرة من رحلتهم، وترحّب بجميع أصحاب الأفكار الواعدة، سواء سبق لهم الحصول على تمويل أو تأسيس شركات من قبل أم لا، لافتا إلى أن المؤسسة تسهم بهذا النهج، في بناء قاعدة أقوى وأكثر تنوعاً من الشركات الوطنية الناشئة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لمرونة دبي وزخمها الاقتصادي المستدام، بما يدعم التقدم نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، كما تعكس نهج حكومة دبي في تحويل الطموحات الإستراتيجية طويلة المدى إلى برامج عملية ذات أثر قابل للقياس، مع إبقاء المواهب الإماراتية في صميم مسيرة النمو المستمر للإمارة.

ويستمر استقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الحاضنة التكنولوجية التابع لمركز حمدان للإبداع والابتكار حتى أغسطس 2026.