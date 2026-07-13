دبلن - كنتاكي في 13 يوليو/ وام/ دخلت منافسات «السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للجولف مرحلة حاسمة، مع اقتراب نهائيات الموسم المقررة في دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل، بعدما توج توم كيم من جمهورية كوريا بلقب بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة، ثالث بطولات سلسلة «رولكس» للنخبة هذا الموسم، محققاً أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد».

ويضم الموسم خمس بطولات ضمن سلسلة «رولكس» للنخبة، لا تقل قيمة جوائز كل منها عن 9 ملايين دولار أمريكي، فيما تحتضن دولة الإمارات ثلاثاً منها، هي بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» التي أقيمت في يناير الماضي، إلى جانب بطولة أبوظبي وجولة «دي بي ورلد دبي» المقررتين في نوفمبر المقبل، فيما تشمل السلسلة أيضاً بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» البريطانية خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وحسم كيم اللقب بإجمالي 17 ضربة تحت المعدل، في إنجاز منحه أول ألقابه في جولة «دي بي ورلد». وشهدت البطولة توقف منافسات الجولة الثالثة بسبب الضباب الكثيف، قبل استكمال الجولتين الثالثة والرابعة في اليوم الختامي أمس، الأمر الذي أثر على الإيرلندي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

واستفاد الأسترالي مين لي من حلوله وصيفاً للبطولة، ليحصد 889 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث عشر في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» الصادر اليوم، بعدما رفع رصيده هذا الموسم إلى 1164 نقطة.

وفي بطولة إيسكو التي اختتمت فجر اليوم في ولاية كنتاكي الأمريكية، توج الأمريكي ستيفن فيسك باللقب بعد ثلاث جولات فاصلة، متفوقاً بفارق ضربة واحدة على الكندي تايلور بيندريث، إثر تعادلهما برصيد 16 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية.

وتستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية للموسم، إذ يتأهل أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي في ملعب ياس لينكس خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، قبل أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.