10 لاعبين يمثلون "الرجبي" في فعاليات مبادرة "دبي مولاثون"

دبي في 13 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرجبي، اختتام مشاركة 10 لاعبين من فريقي شاهين والمها في فعاليات الدورة الثانية من المبادرة الرياضية المجتمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم، "دبي مولاثون".

وذكر الاتحاد أن الدورة المقررة حتى 15 سبتمبر المقبل، في 6 مراكز تجارية تشمل دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر، ودبي فستيفال سيتي، وديرة سيتي سنتر، ودبي هيلز مول، تسهم في ترسيخ النشاط البدني، والارتقاء بالصحة العامة، وتحويل الرياضة إلى ممارسة يومية لجميع أفراد المجتمع.

وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام، حرص الاتحاد على دوره المجتمعي، والإسهام في المبادرات الوطنية، لترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف الفئات، وتعزيز ارتباطه بالمجتمع، والتعريف برياضة الرجبي، واستقطاب المزيد من الممارسين لها، ونشر الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحسين جودة الحياة.