الشارقة تحصل على الحقوق الحصرية لتشغيل مكتبات "بوك إكسس" في الشرق الأوسط وأفريقيا

كوالالمبور في 13 يوليو/ وام/ أعلنت الشارقة حصولها على الحقوق الحصرية لتشغيل وإدارة مكتبات "بوك إكسس" الماليزية، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة النشر، وتوسع حضورها في قيادة المبادرات الدولية الهادفة إلى نشر القراءة وتيسير الوصول إلى المعرفة.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من هيئة الشارقة للكتاب، ترأسته سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، لمكتبة ذا صن واي (مكتبة بيغ باد وولف)، حيث وقعت "بيغ باد وولف الشارقة" التابعة للهيئة مذكرة تفاهم مع شركة "بوك إكسس ماليزيا" (BookXcess Malaysia).

‎وشهدت سمو الشيخة بدور القاسمي، توقيع مذكرة التفاهم في مقر مكتبة «ذا صن واي» التابعة لـ«بيغ باد وولف»، حيث وقّعها سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأندرو ياب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمعرض «بيغ باد وولف»، ممثلاً عن «بوك إكسس ماليزيا».

‎وبموجب المذكرة، ستتولى «بيغ باد وولف الشارقة» تطوير وتشغيل وإدارة وتسويق مكتبات «بوك إكسس» في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل الجوانب التشغيلية والتسويقية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة تمتلك فرصاً واعدة للنمو، مستندةً إلى المكانة التي رسختها الشارقة خلال العقود الماضية بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية لصناعة النشر، وحلقة وصل تجمع الناشرين والموزعين والقراء على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعد "بوك إكسس" واحدة من أبرز سلاسل المكتبات في ماليزيا، حيث تأسست بهدف جعل الكتب والمعرفة في متناول الجميع من خلال توفير ملايين الكتب الجديدة بأسعار ميسّرة.

وتمكنت العلامة من إعادة تعريف تجربة المكتبات التقليدية عبر مفهوم مبتكر يجمع بين التصميم المعماري المميز، والمساحات الثقافية التفاعلية، وتجارب القراءة العصرية، ما جعل فروعها وجهات ثقافية تستقطب محبي القراءة والزوار على حد سواء.

وتواصل "بوك إكسس" توسيع حضورها من خلال شبكة مكتباتها في ماليزيا وسنغافورة، فيما عززت رسالتها العالمية بإطلاق معرض "بيغ باد وولف" عام 2009، الذي أصبح أكبر معرض متنقل للكتب في العالم، وأسهم في إيصال ملايين الكتب إلى القرّاء في عشرات المدن عبر مختلف القارات، تأكيداً لالتزامها بنشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة على مستوى العالم.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري، إن حصول الشارقة على الحقوق الحصرية لتطوير وتشغيل مكتبات "بوك إكسس" في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة المشروع الثقافي والحضاري الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي رسّخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للكتاب والمعرفة وصناعة النشر، كما تعكس هذه الخطوة حجم الثقة التي باتت تحظى بها الشارقة لدى كبرى المؤسسات الثقافية وصناعة النشر العالمية، بوصفها شريكاً قادراً على قيادة المبادرات الدولية، وتطويرها، وتوسيع أثرها في خدمة القراءة والمعرفة.

وأضاف بقيادة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ستبني الهيئة على النجاح العالمي الذي حققه مكتبات "بوك إكسس" ومعرض "بيغ باد وولف"، وتمنحهما بعداً جديداً يعزز حضوره في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توسيع الانتشار، وبناء شراكات إستراتيجية، وتطوير نموذج يفتح آفاقاً أوسع أمام الناشرين، ويقرب الكتاب من ملايين القراء.

من جانبه أعرب أندرو ياب، عن الاعتزّاز بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب لإطلاق تجربة "بوك إكسس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أن الشارقة رسّخت مكانتها عاصمة ثقافية عالمية بفضل التزامها الراسخ بالكتاب والمعرفة والتعليم، ما يجعلها الوجهة المثلى لهذه الشراكة.

وأضاف أن "بوك إكسس" تؤمن بأن المكتبات يجب أن تتجاوز كونها مجرد مساحات للبيع بالتجزئة، لتصبح وجهات ثقافية نابضة بالحياة تلهم الاكتشاف، وتجمع المجتمعات، وتعزز شغف القراءة مدى الحياة، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، تتطلع الشركة إلى إنشاء وجهة عالمية المستوى، تسهم في تحقيق رؤية الشارقة في توسيع آفاق الوصول إلى المعرفة والثقافة للأجيال القادمة.

وتعكس الشراكة التزام هيئة الشارقة للكتاب و"بوك إكسس ماليزيا" بتسهيل الوصول إلى الكتب بأسعار مناسبة، ودعم ثقافة القراءة، وتنشيط حركة بيع الكتب في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يخدم الناشرين والقراء والجهات العاملة في قطاعي النشر والتوزيع.