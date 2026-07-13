عجمان في 13 يوليو/ وام/ أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إطلاق ستة أدلة تنفيذية متخصصة لترجمة سياسة الإعلام الحكومي في الإمارة إلى ممارسات وإجراءات عملية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل منظومة الإعلام الحكومي، وتوحيد الممارسات المهنية، ورفع كفاءة فرق الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية.

وتشمل الأدلة التنفيذية: الدليل الإعلامي للمنصات الرقمية، والدليل التنظيمي للتواصل مع الإعلام، ودليل الرصد والتحليل الإعلامي، ودليل إدارة الإعلام في الأزمات، ودليل المتحدث الرسمي في إمارة عجمان، ودليل المحتوى الإعلامي.

وتغطي الأدلة مختلف مجالات العمل الإعلامي الحكومي، بدءاً من صناعة المحتوى وإدارة المنصات الرقمية والتواصل مع وسائل الإعلام، مرورا بالرصد والتحليل وقياس الأثر الإعلامي، وصولا إلى إدارة الإعلام في الأزمات وتعزيز جاهزية المتحدثين الرسميين، بما يسهم في تطوير منظومة إعلام حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة.

وأكد سعادة محمد عبد الله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن إطلاق الأدلة التنفيذية يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة الإعلام الحكومي في الإمارة، ويجسد الانتقال بسياسة الإعلام الحكومي من إطارها التنظيمي إلى مرحلة التطبيق المؤسسي.

وقال إن المكتب يعمل على بناء منظومة إعلام حكومية متكاملة تستند إلى معايير مهنية واضحة، وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي والرقمي، لافتا إلى أن الأدلة الستة تمثل أدوات عملية لدعم الجهات الحكومية وفرق الإعلام والاتصال، وتعزيز قدرتها على التخطيط والاستجابة والتواصل المؤثر مع مختلف فئات الجمهور.

وأضاف ان المكتب يؤمن بأن نجاح السياسات يرتبط بفاعلية تطبيقها، ولذلك سيعمل بشكل مباشر مع الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل والتنسيق، ويرفع كفاءة الأداء الإعلامي، ويسهم في تقديم صورة إعلامية متكاملة تعكس إنجازات عجمان وتطلعاتها المستقبلية.

من جانبها، قالت أمل إبراهيم البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إن الأدلة صممت لتكون مرجعيات عملية ومرنة تدعم فرق الإعلام والاتصال في أداء مهامها اليومية، وتوفر لها منهجيات وإجراءات واضحة في مختلف مجالات العمل الإعلامي.

وأضافت أن المكتب حرص على أن تترجم الأدلة مبادئ سياسة الإعلام الحكومي إلى أدوات قابلة للتطبيق، وأن تستجيب للاحتياجات الفعلية لفرق الإعلام والاتصال، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستقوم على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية، وشرح الأدلة وآليات تطبيقها، والاستماع إلى احتياجات الفرق الإعلامية والتحديات التي تواجهها.

وفي إطار خطة تفعيل الأدلة التنفيذية، ينفذ المكتب الإعلامي لحكومة عجمان سلسلة من الجولات التعريفية في الجهات الحكومية بالإمارة، لشرح الأدلة الستة وآليات تطبيقها، وتعريف فرق الإعلام والاتصال بالأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، إلى جانب الإجابة عن الاستفسارات ومناقشة التحديات التطبيقية.

وتهدف الجولات إلى تعزيز التواصل المباشر مع فرق الإعلام والاتصال في الجهات الحكومية، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين، بما يسهم في توحيد الممارسات المهنية، وتطوير الأداء، وتعزيز التكامل بين المكتب الإعلامي والجهات الحكومية.

وأوضح المكتب أن خطة التفعيل لا تقتصر على التعريف بالأدلة، بل تشمل التوعية وبناء القدرات والمتابعة وقياس مستوى تطبيقها، بما يضمن ترسيخها كممارسات مؤسسية مستدامة، تدعم بناء منظومة إعلام حكومي متكاملة وفعالة، وتسهم في تعزيز الحضور الإعلامي لإمارة عجمان وترسيخ صورتها المؤسسية.