أبوظبي في 13 يوليو / وام / بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تهنئة إلى معالي الدكتور عبد الحميد العواك، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأعرب معاليه، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، عن خالص التهاني والتبريكات، متمنياً لمعالي الدكتور عبد الحميد العواك التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية، وتحقيق الإنجازات التي تلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على إرساء وتطوير علاقات التعاون البرلماني مع مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، وبين الشعبين الشقيقين.